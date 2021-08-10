ГЭЦ Азербайджана подвел итоги вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов, проведенных 27-28 июля 2021 года по I и IV группам специальностей.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с результатами перейдя по ссылке, а также отправив «Рабочий номер» на короткий номер 7727 со всех операторов мобильной связи.

Из 33 610 абитуриентов (I группа – 28 605 человек, IV группа – 5 005 человек), которые прошли регистрацию для участия в экзаменах, 1 878 (I группа – 1 696 человек, IV группа – 182 человека) не явились. Из-за нарушений правил проведения экзаменов были аннулированы результаты 26 человек.

По I группе специальностей максимально возможный балл (400) на данном этапе экзаменов набрали 11 человек. По обоим этапам наивысший результат в 697,1 балла показал выпускник Сумгайытской средней школы № 11.

По IV группе специальностей максимально возможный балл на данном этапе экзаменов набрали два человека (наивысший результат одного из них по обоим этапам – 692,5 балла).

Напомним, что на первом этапе экзаменов максимально возможный результат составляет 300 баллов, а на втором – 400 баллов. Конкурс осуществляется на основе суммы баллов обоих этапов.

ГЭЦ с 13 августа организует онлайн-апелляцию (через программу Zoom или по телефону) для рассмотрения жалоб по результатам экзаменов. Для обращения в апелляционную комиссию необходимо зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az с 11 по 13 августа. Те, кто не пройдут регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Присутствие учащегося при обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

Комиссия уже завершила рассмотрение обращений по результатам экзаменов по II или III группе специальностей, проведенных 14 и 15 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)