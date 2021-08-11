Главный инфекционист Азербайджана о том, кому будут выдаваться сертификаты о противопоказании к вакцинации

БАКУ /Trend/ - Сертификаты о противопоказании будут выдаваться в основном лицам с тяжелой реакцией на любой компонент вакцины, а также женщинам во время беременности и в период грудного вскармливания.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, это абсолютные противопоказания, но есть и относительные противопоказания.

«Сертификат о противопоказании также может быть выдан в период обострения ряда хронических заболеваний, например, сахарного диабета или онкологических заболеваний. Заключения по этому поводу будут даваться комиссиями, однако соответствующая работа еще полностью не начата. Думаю, эти лица тоже будут вакцинированы после нормализации состояния их здоровья», – сказал Эйвазов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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