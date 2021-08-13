Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе, сообщает в пятницу Trend.

Депутат Севиль Микаилова, которая на постоянной основе проводит встречи с избирателями, на этот раз приняла жителей сел Ени Судур, Гочаглы и Гаджимамедоба по административно-территориальному округу Пиргулуоба, поселка Ени Хеят и села Габибкенд по административно-территориальному округу Ени Хеят, а также сел Чайкенары и Гедекли по административно-территориальному округу Чайкенары.

Обращения граждан были связаны в основном с проблемами социального характера. Депутат Севиль Микаилова внимательно выслушала вопросы, поднятые избирателями.

Большинство обращений было решено на месте, и предприняты шаги для всестороннего рассмотрения и решения в соответствии с требованиями законодательства в кратчайшие сроки других вопросов, требующих времени.

Депутат Севиль Микаилова, которая уделяет особое внимание проблемам местных жителей, сообщила, что все поднятые вопросы будут тщательно изучены и адресованы соответствующим органам. Решение вопросов будет оставаться в центре внимания.

Депутат также порекомендовала гражданам соблюдать правила карантина в рамках борьбы с пандемией и активно участвовать в процессе вакцинации.

Пришедшие на встречу избиратели поблагодарили депутата за то, что она всегда уделяет внимание проблемам граждан и работает над их решением.

Депутат Милли Меджлиса также посетила три родника памяти шехидов: Чобанова Орхана из села Пиргулуоба, Мурадова Закира из села Ени Судур и Хуршудова Назира из села Чайкенары.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)