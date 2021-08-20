В Азербайджане в последние дни наблюдается резкий рост инфицирования коронавирусом - TƏBİB
БАКУ /Trend/ -В Азербайджане в последние дни наблюдается резкий рост инфицирования коронавирусом.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.
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