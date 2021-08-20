TƏBİB о том, кому рекомендуется вводить третью дозу вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Пожилым людям и медработникам спустя шесть месяцев после вакцинации от коронавируса рекомендуется дополнительно получить третью дозу препарата.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в ряде стран существует практика вакцинации третьей дозой.

«Третья (бустерная) доза вакцины от коронавируса усиливает иммунитет», - отметила Гараева.

По мнению главы департамента, вакцинированные граждане тяжело переносят коронавирусную болезнь из-за имеющихся у них хронических и онкологических заболеваний.

Она отметила, что в Азербайджане зафиксировало мало фактов повторного заражения COVID-19.

«Повторно заразившиеся коронавирусом обязательно регистрируются», - сказала Гараева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)