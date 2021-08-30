Азербайджанская гимнастка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в Венгрии (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Юная азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде завоевала бронзовую медаль на международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup в Венгрии, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Судьи оценили композицию с булавами 14-летней Камиллы Сеидзаде в 19.850 балла, и она заняла третью ступень пьедестала почета.

Еще одна азербайджанская гимнастка Лейли Исмаилова свой лучший результат показала в упражнении с мячом, заняв девятое место.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)