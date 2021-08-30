Азербайджанская гимнастка завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в Венгрии (ФОТО)
БАКУ /Trend / - Юная азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде завоевала бронзовую медаль на международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup в Венгрии, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
Судьи оценили композицию с булавами 14-летней Камиллы Сеидзаде в 19.850 балла, и она заняла третью ступень пьедестала почета.
Еще одна азербайджанская гимнастка Лейли Исмаилова свой лучший результат показала в упражнении с мячом, заняв девятое место.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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