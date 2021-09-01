В Баку сохранится жаркая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, прогнозируется юго-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 23-26, днем - 31-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 755 миллиметров ртутного столба до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)