Будет определена новая стратегия развития азербайджанского спорта - министр

БАКУ /Trend/ - Будет определена новая стратегия развития азербайджанского спорта. Мы вместе со спортивными экспертами будем работать над этой стратегией.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, сообщает в среду Trend.

По его мнению, эта стратегия должна охватить закон "О спорте", профессиональные виды спорта, детский и молодежный спорт, в целом все спортивные сферы.

"У нас есть серьезные планы привлечь к занятию спортом детей и молодежь. Мы обнародуем эти планы в ближайшее время", - сказал Гайыбов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)