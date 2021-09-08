БАКУ /Trend/ - 13 сентября в Совете печати Азербайджана пройдет очередная вакцинация журналистов от COVID-19, сообщает в среду Trend со ссылкой на совет.

Этот вопрос согласован с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Отметим, что последняя вакцинация журналистов в совете прошла пятого августа. Работники СМИ, получившие в этот день первую дозу вакцины, 13 сентября могут получить вторую.

Кроме того, журналисты, не прошедшие вакцинацию, могут получить в этот день первую дозу вакцины.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)