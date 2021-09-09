Али Асадов выразил соболезнования главе правительства России

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования председателю правительства России Михаилу Мишустину в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

"Опечален известием о трагической гибели министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева, выражаю глубокие соболезнования председателю правительства России, семье и близким покойного", - говорится в соболезновании.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)