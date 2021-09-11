Минэкологии Азербайджана о причине гибели тюленей на побережье Абшерона

БАКУ /Trend/ - Два тюленя на побережье поселка Мардакян погибли из-за того, что попали в сети браконьеров и получили порезы, сказал в субботу Trend директор Исследовательского центра биоресурсов министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов.

«Это эндемический вид тюленей, который встречается только в Каспийском море. Они гораздо меньше по размерам, чем другие их виды. Путаясь в таких сетях, они погибают. На Каспии браконьеры устанавливают сети для ловли осетровых. На погибших тюленях были видны следы порезов от сетей», - сказал Ахундов.

Он сообщил, что минэкологии совместно с НПО периодически проводит мониторинги в связи с установкой браконьерами сетей.

«Эти сети очень тонкие, но прочные. Тюленей привлекает рыба, попавшая в них. Они путаются в таких сетях и погибают», - сказал Ахундов.

По его словам, уменьшение рыбных запасов на Каспии связано с климатическими изменениями.

«Мы сравнили результаты исследований, проведенных в июле - августе этого года, с данными 10-летней давности. За этот период температура морской воды повысилась на четыре - пять градусов. Также с 2015 года вдвое снизилась скорость течения Куры, и морская вода смешалась с речной. В этих условиях карповые, лосось не могут нереститься, поэтому их запасы уменьшаются. Если климат продолжит меняться, то последствия могут быть очень негативными», - сказал Ахмедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)