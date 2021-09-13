Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО)

Общество 13 сентября 2021 13:38 (UTC+04:00)
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог ведет в Карабахе и Восточном Зангезуре широкомасштабные работы по созданию дорожной инфраструктуры, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на госагентство.

Автодорога Барда-Агдам является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных территориях.

Ее протяженность составляет 4,5 километра. Она будет иметь четыре полосы движения и строится в соответствии с I технической категорией.

В настоящее время на участке дороги с 14-го по 40-й километр продолжаются земляные работы.

На трассе строятся пять подземных переходов, два моста, один путепровод. Также на ней будут установлены 24 автобусные остановки.

Дорога в целом соединит более 20 населенных пунктов, в том числе города Барда и Агдам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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