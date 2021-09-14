В Баку за 8 месяцев установлено свыше 3 тыс. дорожных знаков
БАКУ /Trend/ - На улицах и проспектах Баку за восемь месяцев этого года в целях повышения безопасности дорожного движения установлены 3200 дорожных знаков.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.
По его словам, за отчетный период было удовлетворено 112 обращений граждан в связи с установкой дорожных знаков.
В целом выполнены 57% работ, намеченных в этой сфере на текущий год.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
Минобразования Азербайджана выступило с предложением по вопросу вакцинации работников сферы образования
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Обнародована дата проведения собеседований по приему учителей на работу в учреждения специального образования Азербайджана