В Баку за 8 месяцев установлено свыше 3 тыс. дорожных знаков

Общество 14 сентября 2021 13:37 (UTC+04:00)
В Баку за 8 месяцев установлено свыше 3 тыс. дорожных знаков

БАКУ /Trend/ - На улицах и проспектах Баку за восемь месяцев этого года в целях повышения безопасности дорожного движения установлены 3200 дорожных знаков.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, за отчетный период было удовлетворено 112 обращений граждан в связи с установкой дорожных знаков.

В целом выполнены 57% работ, намеченных в этой сфере на текущий год.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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