В новом учебном году в школы Азербайджана пойдут около 1,6 млн учащихся

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в новом учебном году в общеобразовательных школах Азербайджана будут обучаться 1 589 829 учащихся, сообщает Trend в среду со ссылкой на минобразования.

В первый класс пойдут 158 608 человек, в IX классах будут учиться 132 881, XI - 91 538 человек.

Отметим, что в Азербайджане функционируют 309 начальных школ, 3333 полные средние школы, 775 общеобразовательных средних школ, 13 общеобразовательных средних школ особого типа и 5 очно-заочных (вечерних) полных средних школ, а также 64 школы-лицея, 54 лицея, 15 гимназий и 16 гимназий интернатного типа с интегрированным обучением, одна школа-интернат с интегрированным обучением, в целом же 4435 школ.

В 2021-2022 учебном году были изданы 7 030 264 учебника для общеобразовательных учебных заведений.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)