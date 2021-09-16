В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО)

Общество 16 сентября 2021 13:14 (UTC+04:00)
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Харькове, втором по величине городе Украины, состоялось открытие памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, сообщает в четверг Trend со ссылкой на консульство Азербайджана в Харькове.

Памятник установлен при совместной поддержке посольства Азербайджана в Украине, генерального консульства в Харькове и мэрии этого города, руководствуясь распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021-го Годом Низами Гянджеви.

Автор памятника - народный художник Украины Катиб Мамедов.

В церемонии открытия памятника в центре города приняли участие первый замминистра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, сопредседатель азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Руфат Гулиев, посол нашей страны в Украине Эльмира Ахундова и секретарь Харьковского городского совета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Евгений Грицков, почетный консул Азербайджана Афган Салманов, официальные лица Харьковской областной администрации, депутаты, руководители азербайджанской диаспоры, наши соотечественники, жители города.

Вначале церемонии были исполнены государственные гимны Украины и Азербайджана.

Выступивший Игорь Терехов отметил, что великий мыслитель Низами Гянджеви является одним из корифеев, чьи имена вписаны золотыми буквами в мировую историю. Открытие этого памятника - знаковое событие не только для города, но и для Украины.

«Выражаю признательность Азербайджану за то, что он выбрал город Харьков для памятника такому великому человеку, как Низами Гянджеви», - сказал Терехов.

Подчеркнув, что установка памятника великому поэту в Харькове является историческим событием, первый замминистра культуры Азербайджана Эльнур Алиев сказал, что в свое время Харьков был столицей Украины, и здесь сильная азербайджанская диаспора.

Установка памятника Низами Гянджеви - знаменательное событие для наших соотечественников и жителей города.

«Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви - одна из немногих личностей, открывших новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда подходивший к классическому литературному и культурному наследию Азербайджана с позиций национального самосознания и патриотизма, также уделял особое внимание наследию Низами. Сегодня эту заботу успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев», - добавил Алиев.

В своем выступлении посол Эльмира Ахундова отметила, что установка памятника великому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в городе Харьков является ярким примером надежного партнерства между Азербайджаном и Украиной.

Лирика Низами Гянджеви, светское отношение к любви, гуманистические мысли о судьбе человечества прославили его во всем в мире.

«Верю, что парк, где установлен памятник Низами Гянджеви, станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей города», - добавила она.

Затем выступили депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев, зампред Харьковской областной государственной администрации Евгений Грицков, которые поздравили участников мероприятия.

Автор памятника, народный художник Украины Катиб Мамедов поблагодарил посольство Азербайджана, почетное консульство в Харькове и руководство мэрии города за оказанную поддержку.

В связи с торжественной церемонией открытия памятника в Харьковской областной филармонии прошел концерт, на котором прозвучали произведения азербайджанских, украинских и европейских композиторов в исполнении Харьковского симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адыгезалова.

Напомним, что при поддержке и по инициативе Фонда Гейдара Алиева был подписан меморандум о взаимопонимании по установке памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви в Ботаническом саду Национального университета имени Тараса Шевченко в центральной части столицы Украины Киева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Image
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Харькове открыли памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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