В Баку завтра будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22, днем - 26-29 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 миллиметра до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

Завтра вечером в ряде горных районов страны ожидаются переменные грозовые дожди. Утром в горах туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)