С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО)

Общество 20 сентября 2021 17:17 (UTC+04:00)
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2021 году составлены и утверждены паспорта 110 историко-культурных памятников, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госслужбу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

За последние годы подготовлены паспорта 368 исторических памятников, 15 из них – это историко-культурные объекты, которые находились на территориях Азербайджана, которые раньше были оккупированы. Это первые паспорта, выданные памятникам на освобожденных территориях после восстановления независимости страны. Паспорта были составлены еще в период оккупации благодаря архивным материалам, историческим документам, фотографиям и интернет-ресурсам.

В число историко-культурных памятников, для которых составлены паспорта, входят мечети Юхары Гевхар ага, Ашагы Гевхар ага, Саатлы, дом Хуршидбану Натаван, усадебный комплекс Мехмандаровых, усадьба Гаджигуллар, поместье Асад бека, каравансарай Ага Гахраман Мирсияб оглу, баня «Ширин су» в г. Шуша, мавзолей Гутлу Муса оглу, Джума мечеть в Агдаме, монастыри Гянджасар и Худавенг в Кельбаджарском районе, мавзолей Малик Аждар в Лачинском районе и монастырь Амарас в Ходжавендском районе.

По установлению охранных зон памятников подготовлено 243 проекта. При определении охранных зон соответствующие проекты согласовываются с исполнительной властью районов, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, Госслужбой по вопросам имущества при Министерстве экономики и утверждаются Госслужбой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Работы по паспортизации и установлению охранных зон продолжаются. В текущем году планируется подготовить 155 проектов по паспортизации и 108 проектов по установлению охранных зон.

Отметим, что постановлением Кабмина от 2 августа 2001 года под государственную защиту взяты 6 308 исторических и культурных памятников.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Image
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Image
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Image
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Image
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Image
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Thumbnail
С начала года в Азербайджане проведена паспортизация 110 историко-культурных памятников (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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