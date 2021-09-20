На судебном заседании по делу Расима Гулиева заслушаны показания свидетелей

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был продолжен судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-главы Аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева, сообщает в понедельник Trend.

На заседании под председательством судьи Фаига Ганиева в качестве свидетелей дали показания бывший сотрудник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фейзи Рзаев и проработавший на должности заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства и должности главного архитектора ИВ города Баку Акиф Абдуллаев.

Очередное заседание по уголовному делу назначено на 27 сентября.

Отметим, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана по факту предоставления ЖСК «FF-2011» незаконных разрешений на снос жилого дома, охраняемого государством как культурный памятник республиканского значения, жилых зданий на ул. Диляры Алиевой, 141 в Насиминском районе Баку и строительство новых жилых зданий.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что экс-руководитель Аппарата главы ИВ Баку Гулиев Расим Вагиф оглу лично подписал распоряжение № 346 от 31 мая 2018 года главы ИВ о строительстве офисов и жилых домов на территории Насиминского района.

С учетом вышесказанного против Гулиева было выдвинуто обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 314-2.3 (выделение земельных участков, либо выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением правил, установленных законом) УК Азербайджана, и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)