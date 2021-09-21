Уроки в бакинской школе-лицее будут проводиться в две смены - Управление образования

БАКУ /Trend/ - Уроки в бакинской школе-лицее №20 будут проводиться в две смены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

По его данным, решение о том, занятия в каких классах будут проводиться в первую или во вторую смену, педсовет школы-лицея принимает с учетом режима работы, условий и количества классных комнат.

Обучение в две смены - это необходимый выбор во избежание перегруженности классов, говорится в сообщении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)