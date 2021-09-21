Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с открытием школ

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с открытием школ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ГУГДП.

«С завтрашнего дня начинаются занятия в начальных классах средних школ, что приведет к интенсивному движению транспортных средств и пешеходов на улицах и проспектах, в частности рядом со школами. Поэтому просьба ко всем водителям серьезно соблюдать правила дорожного движения. Водители, привозящие в школу детей личным автотранспортом, не должны нарушать правила стоянки и парковки. Им следует останавливаться в разрешенных местах, чтобы не мешать другим участникам движения», – говорится в обращении.

Дорожная полиция обратилась и к пешеходам: «Пешеходам следует пользоваться тротуарами и переходить дорогу в разрешенных местах. Также просим родителей не оставлять малолетних детей без присмотра».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)