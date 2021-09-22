С сегодняшнего дня в I-IV классах школ Азербайджана начинаются занятия
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня во всех школах Азербайджана начинаются занятия в I-IV классах.
Как сообщает Trend, очные занятия в V-XI классах начнутся 29 сентября.
Кроме этого, 29 сентября откроются вузы, колледжи и другие учебные заведения.
Отметим, что в новом учебном году в первый класс пойдут 158 608 учеников. Прогнозируется, что в 2021/2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях страны будут обучаться 1 589 829 учеников.
В первом классе будут учиться 158 608, в девятом классе – 132 881, а в одиннадцатом – 91 538 учеников. Ожидается, что 117 176 детей будут привлечены к обучению в подготовительных группах общеобразовательных учреждений страны.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Европейский фонд рассматривает возможность финансирования двух проектов в сфере «зеленой» энергетики в Грузии
Азербайджанский Зорро и дочери-мушкетерши: Все началось с деревянного меча – интервью с Асафом Меликовым (ФОТО)
В Азербайджане пройдут V Международный молодежный лагерь и Саммит спортивных волонтеров тюркоязычных государств
Visa помогла в диджитализации 16 миллионам малых и средних предприятий на пути к цели компании предоставить цифровые возможности 50 млн МСБ
Многомиллионная аудитория США, Европы и Азии восхитилась коллекциями азербайджанского дизайнера (ВИДЕО)
Проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий Азербайджана – Адалят Велиев
В период оккупации 52 месторождения на территории Азербайджана были использованы и разграблены - замминистра
Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Бакинского Европейского лицея (ФОТО)