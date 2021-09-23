Карабах возродится на благо всех стран региона - Казахстанский депутат поделилась впечатлениями от поездки в Шушу

Общество 23 сентября 2021 16:42 (UTC+04:00)
Карабах возродится на благо всех стран региона - Казахстанский депутат поделилась впечатлениями от поездки в Шушу

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Айгуль Куспан посетила Азербайджан в составе парламентской делегации своей страны. В рамках визита казахстанские депутаты совершили поездку в Карабах, в том числе в город Шуша. Представляем читателям рассказ А.Куспан о визите на освобожденные территории Азербайджана.

10-12 сентября делегация Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана побывала в братском Азербайджане. Вместе с моими коллегами Дарханом Мынбай, Амерханом Рахимжановым и Абилфасом Хамедовым мы провели встречи в Милли Меджлисе (парламент) с его председателем Сахибой Гафаровой, заместителем председателя - руководителем Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан Адилем Алиевым, председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

Кроме того, в Баку мы провели переговоры с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбеком Мамаюсуповым.

Самой яркой частью нашего пребывания в Азербайджане стала поездка в Карабах и его жемчужину – город Шуша. В одни сутки уместилось огромное количество впечатлений и эмоций, которыми я хотела бы поделиться с читателями.

Дороги Карабаха – артерии новой жизни

Из Баку в город Шуша мы поехали по только что построенной "Дороге Победы", которая берет свое начало в Физули. Эта новая двухполосная дорога протяженностью 101 километр вьется змейкой через живописные склоны гор, а в конце круто поднимается вверх.

Параллельно между Физули и городом Шуша строится прямая высокоскоростная дорога с туннелями и мостами. Она будет короче "Дороги Победы" на 23 километра. Турецкая компания обязалась сдать ее в эксплуатацию до конца 2021 года.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана подготовило карту строящихся на этих территориях автодорог, общая протяженность которых составляет около 500 километров. Прокладывается также железнодорожная линия Горадиз-Агбенд протяженностью около 100 километров.

Разминирование

Самой главной и безотлагательной задачей Азербайджана в Карабахе после его освобождения от армянской оккупации стало разминирование.

«После окончания войны – с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на этих минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут», - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Благодаря посредничеству Грузии, США и Евросоюза 12 июня 2021 года Азербайджану была передана карта минных полей в Агдамском районе, на которой указано расположение около 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах были переданы Азербайджану 3 июля. По некоторым подсчетам, там было установлено около 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

Процесс разминирования окрестных дорог и сел все еще не завершен. Пока саперы не расчистят поля, страх случайно подорваться на местности никуда не исчезнет. В этой связи проход на освобожденные территории осуществляется строго по специальным пропускам.

Здравствуй, Шуша!

Описать Шушу одной фразой невозможно.

Шуша – это упоительный воздух и божественная красота природы: горы, скалы, родники…

Шуша – это музей под открытым небом со множеством памятников архитектуры. Мы успели увидеть только часть из них: дворцовый комплекс дочери последнего Карабахского хана, поэтессы и благотворительницы Хан гызы Хуршид Бану Натаван, родник «Хан гызы», фрагмент городской крепостной стены и Гянджинских ворот, мечеть Юхары Говхар ага.

Все эти памятники подверглись разрушению во время оккупации. Но нет ни малейшего сомнения, что Азербайджан мастерски отреставрирует их в кратчайшие сроки. Все 214 историко-архитектурных памятников в городе уже паспортизированы, изучается их техническое состояние и возможности восстановления.

Шуша – это возрожденная культурная столица Азербайджана. Здесь уже реализованы замечательные культурные проекты – художественная галерея, музей ковроткачества, фотовыставка. В конце августа прошли Дни поэзии Вагифа, великого поэта, визиря Карабахского ханства. С 18 по 24 сентября в городе проходит Неделя музыки Узеира Гаджибейли.

Шуша – это одна большая кипучая стройка. Кругом идут работы, прокладываются дороги, водопровод, электрические кабели и другие коммуникации. Планируется снос советских многоэтажек. Уже построено несколько гостиниц.

Шуша – это мощный патриотический дух народа. Это было видно по счастливым улыбкам всех, кого мы встречали – от строителей и дорожников до военных и представителя Президента.

Шуша - колыбель азербайджанской музыки и поэзии

Самое первое место, которое нам показали наши азербайджанские коллеги, это Джыдыр дюзю. До установления в Азербайджане советской власти карабахские беки устраивали здесь конные состязания на знаменитых конях карабахской породы с прекрасными седлами и уздечками. А до 1992 года здесь ежегодно проходил музыкальный фестиваль с участием музыкантов, певцов, ханенде (исполнителей мугамов), поэтов, актеров, танцоров, жонглеров, пехлеванов и спортсменов.

Другое замечательное место – дом-музей великого азербайджанского певца Бюльбюля. Этот памятник архитектуры XVIII века за считанные месяцы отреставрировал Полад Бюльбюльоглу, сын великого певца, посол Азербайджана в Москве. В церемонии открытия дома-музея 29 августа принял участие Президент Ильхам Алиев. Во дворе музея восстановлен бюст Бюльбюля, но для истории и будущих поколений сохранили и прежний, расстрелянный вандалами памятник.

В музее можно увидеть знаменитое мугамное трио. В него входят азербайджанские музыкальные инструменты тар, каманча и гавал/даф. Кстати, азербайджанское искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Шуша и мугам для азербайджанца - синонимы.

Шуша - неисчерпаемый источник музыкальных талантов. В начале XX века в европейских городах устраивались концерты певцов и музыкантов из города Шуша, а мугамы записывались на грампластинки.

В Шуше мы увидели возвращенный на место памятник Узеиру Гаджибейли (1885-1948). Этот всемирно известный композитор, видный ученый-музыковед, публицист, драматург, педагог и общественный деятель, профессор, является основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана. Без него так же невозможно представить азербайджанскую классическую музыку, как без Ахмета Жубанова – казахскую классическую музыку.

Мавзолей Вагифа

Один из восстановленных памятников города Шуша – мавзолей азербайджанского поэта, государственного деятеля (визиря) Карабахского ханства XVIII века Моллы Панаха Вагифа, построенный в 1982 году на Джыдыр дюзю. Во время первой Карабахской войны мавзолей был частично поврежден. Позднее мраморная облицовка и алюминиевые ажурные шебеке (азербайджанские витражи) были разворованы, и от памятника оставался только каркас. В 2021 году комплекс музея-мавзолея был полностью восстановлен.

Харыбюльбюль – цветок Родины

Так называется необыкновенный по своей красоте цветок, который произрастает только в Карабахе. Ботаники называют этот эндемик Ophrys caucasica. Если всмотреться в него, можно ясно увидеть схожесть с соловьем.

О цветке харыбюльбюль в народе сложено много легенд и преданий, он веками оставался источником вдохновения для азербайджанских поэтов, музыкантов, народных сказителей. Согласно одной из легенд, название цветка харыбюльбюль (азерб. «xarı bülbül», «хар» - шип, а «бюльбюль» - соловей) является символом сказочной истории любви между соловьем и прекрасной розой.

Издревле название цветка харыбюльбюль было неразрывно связано с Шушой и Карабахом. Сегодня цветок символизирует патриотизм, железную волю, мужество и непобедимость азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев заявил, что в 2021 году в Шуше будет возобновлен фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль». Сказано – сделано! Первый после 30-летнего перерыва фестиваль прошел 12-13 мая на Джыдыр дюзю в Шуше.

Мечеть Юхары Говхар ага

В первый же день пребывания нашей делегации в Шуше мы смогли увидеть прекрасно отреставрированную мечеть Юхары Говхар ага. Эта знаменитая мечеть была построена в 1769 году по велению карабахского хана Ибрагим Халил хана Сарыджалы-Джаваншира. В 1883-1885 мечеть была отреставрирована на средства его дочери, поэтессы Говхар Ага.

В 1992 году мечеть перестала функционировать и находилась в полуразрушенном состоянии. Ремонт этой и двух других мечетей города Шуша взял на себя Фонд Гейдара Алиева.

Выставка «Карабах - жемчужина азербайджанской культуры»

В Шуше уже построено или отреставрировано несколько прекрасных зданий, и они, конечно, контрастируют с советскими многоэтажками или руинами старинных построек.

В одном из таких гордых красавцев расположилась Шушинская художественная галерея, которую мы посетили на второй день своего пребывания в Шуше. 30 августа Президент Ильхам Алиев открыл здесь выставку под названием «Карабах - жемчужина азербайджанской культуры». В нее вошли работы выдающихся азербайджанских художников и скульпторов, навеянные судьбой Карабаха, его природой, народными традициями. Здесь и пейзажи, и портреты, и ковры, и скакуны, и мугам Карабаха…

Галерея ковроткачества

В Шуше мы посетили Галерею ковроткачества, отреставрированную Фондом Гейдара Алиева. В экспозицию под названием «Возвращение домой. Сокровища искусства Карабаха» вошли ковры, ранее вывезенные в Баку.

На выставке, организованной Азербайджанским национальным музеем ковра, представлены необыкновенной красоты ворсовые и безворсовые ковры, коржыны, национальная вышивка и костюмы. Ковры отражают животноводческий образ жизни населения, растительный мир Карабаха, исторические сюжеты и сценки из городской жизни.

Оказывается, каждая деревня Карабаха издавна имела свой оригинальный дизайн и орнаменты ковров. Со второй половины XIX века Шуша стала центром этого ремесла. Ковровщицы города участвовали в международной выставке в Париже в 1867 году и были удостоены призов.

Память. Фотографическая история

Еще одна замечательная достопримечательность города Шуша, с которой мы познакомились – фотовыставка «Память. Фотографическая история», которая повествует о древней истории, богатой культуре, живописной природе, традициях Азербайджана. Здесь выставлены также рисунки старинной части города Шуша, многие из которых выполнены известным русским художником Василием Верещагиным.

«Иса булагы»

В Шуше нам посчастливилось увидеть легендарный источник «Иса булагы» – один из главных символов города. 9 сентября, за два дня до нашего приезда, Государственный заповедник города Шуша торжественно открыл родник «Иса булагы», украшенный прекрасной конструкцией из мрамора. Водоснабжение родника полностью восстановлено, и мы смогли испить его чистейшей воды.

Азербайджанские солдаты приготовили нам свой «эскер шей» из родниковой воды. Здесь же мы встретили военных врачей, которые спасли немало жизней мирных жителей города Гянджа и раненых азербайджанских солдат в Карабахе.

Встреча с родным городом

Во время нашего пребывания в Шуше мы стали свидетелями очень волнующего события – приезда покинувших эти места в 1992 году жителей города. Поездка была организована Специальным представительством Президента Азербайджана в Шуше и Управлением государственного заповедника города. Оказалось, что это уже вторая поездка шушинцев в родные края. Первый тур состоялся 19 августа. Жители посетили исторические места города. У них также была возможность навестить свои дома.

Для обеспечения масштабного послевоенного возвращения населения в Карабах на реконструкцию и реабилитацию городов и сел в регионе из госбюджета Азербайджана выделено 2,2 миллиарда манатов (1,295 миллиарда долларов). В течение первого полугодия 2021 года из выделенных средств использовано 16,9 процента, или 372 миллиона манатов (около 220 миллионов долларов).

Международный аэропорт Физули - воздушные ворота Карабаха

На обратном пути из города Шуша в Баку мы осмотрели Международный аэропорт Физули, в рекордные сроки построенный в Физулинском районе Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заложивший фундамент Международного аэропорта Физули 14 января и посетивший стройку 29 августа, то есть за две недели до нашего приезда, назвал аэропорт «воздушными воротами Карабаха».

Здесь нас встречал Валех Амирасланов, представитель компании «Азербайджан хава йоллары» (AZAL). Он рассказал, что подготовка к строительству аэропорта началась с тщательной очистки строительного участка от мин и неразорвавшихся боеприпасов. После Новруза стали строить взлетно-посадочную полосу, ЛЭП протяженностью 2,5 километра, пять трансформаторных подстанций, две артезианские скважины, подъездные дороги. Параллельно шли закупка аэронавигационного оборудования и строительство терминала.

Фактически аэропорт был построен за полгода. Это и взлетно-посадочная полоса длиной три тысячи и шириной 60 метров, способная принимать самолеты до 400 тонн. И перрон площадью 60 тысяч квадратных метров, рассчитанный на восемь воздушных судов. И терминал площадью 6 500 квадратных метров, рассчитанный на 200 пассажиров в час. Дизайн терминала прекрасен. Сейчас здесь идут отделочные работы. Кроме того, строится автомобильная дорога, соединяющая Международный аэропорт Физули с городом Шуша.

И уже пятого сентября Международный аэропорт Физули принял два самых больших азербайджанских самолета из Баку - грузовой Boeing 747-400 и пассажирский Airbus A340-500.

«Открытие аэропорта в Физули – важнейшая, но не последняя веха в восстановлении нового Карабаха и превращении этого региона в цветущий край с развитой инфраструктурой и экономикой», - считает израильский эксперт Арье Гут.

Важно отметить, что в Карабахе будет построено еще два международных аэропорта. Второй – в Зангиланском районе, который граничит с Арменией и Ираном и призван стать международным транспортно-логистическим центром. Третий аэропорт планируется построить в Лачинском районе.

Подстанция "Физули"

В Физули мы посетили также 110/35/10-киловольтную подстанцию, возведенную специально для электроснабжения как аэропорта, так и всей новой инфраструктуры, которая будет создаваться в городе.

Заключение

Все увиденное мной в Карабахе, особенно в Шуше, свидетельствует об огромной, неиссякаемой любви азербайджанского народа к своей родной земле. Я уверена, что Карабах возродится на благо всем странам региона...

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