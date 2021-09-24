В рамках пилотного проекта в Азербайджане около 45 тыс. учеников получили школьные принадлежности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в рамках пилотного проекта около 45 тысяч первоклассников из 27 городов и районов Азербайджана получили школьные принадлежности.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования, цель проекта состоит в том, чтобы удовлетворить потребности школьников в учебных принадлежностях.

Наборы предусмотрены только для первоклассников и содержат такие принадлежности, как ватман, бумага А4, маркер, ножницы и др. Некоторые из них можно использовать только в течение одного учебного года, хотя есть и такие принадлежности, которыми можно пользоваться до четырех лет.

В Министерстве образования отметили, что обеспечение учащихся и учителей необходимыми учебными принадлежностями является одним из основных направлений деятельности ведомства. Этот процесс будет продолжен и в будущем. В рамках проекта особое внимание будет уделено индивидуальным потребностям учащихся и преподавателей в регионах, пострадавших от 44-дневной Отечественной войны.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)