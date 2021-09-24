В Азербайджане будут требоваться COVID-паспорта в междугородних и межрайонных пассажироперевозках, кроме Баку, Сумгайыта и Абшерона

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с 1 октября при пассажирских перевозках между городами и регионами будет требоваться COVID- паспорт, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) между городами и районами, за исключением лиц младше 18 лет, с 1 октября будет требоваться сертификат о вакцинации первой дозой, а с 1 ноября – сертификат о вакцинации второй дозой или сертификат иммунитета от COVID-19.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)