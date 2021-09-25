В Баку задержан автохулиган, повредивший до 10 машин - МВД (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку водитель автомобиля Кямран Джебраилзаде (1993 года рождения), не подчинившийся приказу дорожной полиции и повредивший машины, задержан с помощью других граждан, сказал в субботу Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев.

«24 сентября водитель автомобиля Volkswagen Кямран Джебраилзаде умышленно нарушил общественный порядок действиями, демонстративно выражавшими неуважение к обществу, нанес материальный ущерб почти 10 автомобилям, после чего попытался скрыться от полиции. Автохулигана удалось задержать с помощью оперативных мероприятий и других граждан. По факту следственным отделом Ясамальского РУП возбуждено уголовное дело по статье 221.2.2 (хулиганство) УК Азербайджана. Джебраилзаде задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого», - сказал Гаджиев.

Следственные мероприятия продолжаются. К материалам следствия приобщаются заявления, связанные с ущербом, нанесенным автомобилям других граждан.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)