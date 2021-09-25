В азербайджанской армии завершился процесс распределения призывников по воинским частям

БАКУ /Trend/ - 24 сентября состоялось заседание комиссии в составе начальников главных управлений, управлений министерства обороны и уполномоченных офицеров Генерального штаба азербайджанской армии, сформированной на основании соответствующего приказа главы ведомства, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На заседании был обсужден вопрос распределения призывников с целью комплектования воинских частей азербайджанской армии.

На основании соответствующего распоряжения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами и в соответствии с «Планом отправки призывников в воинские части в октябре 2021 года», распределение призывников по воинским частям велось абсолютно прозрачно при помощи специального компьютерного программного обеспечения и с учетом экстерриториального принципа.

Отметим, что к работе комиссии были привлечены представители Службы государственной безопасности и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)