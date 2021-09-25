В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов

БАКУ /Trend/ - В связи с обеспечением безопасности мероприятий по случаю 27 сентября - Дня памяти на ряде улиц и проспектов Баку 26 и 27 сентября будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал старший инспектор Главного управления государственной дорожной полиции г. Баку, майор полиции Араз Аскерли.

"Проведение мероприятия по случаю Дня памяти запланировано 27 сентября с 09:00 до 13:00 на территории от площади "Азнефть", по проспекту Нефтяников, улицам Ковкеб Сафаралиевой, Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибейли, Зарифы Алиевой, Парламентскому проспекту, улицам Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Истиглалият в направлении бульвара в Белом городе. В этих направлениях, на параллельных и прилегающих улицах движение для всех видов транспортных средств будет ограничено, поэтому просим граждан не пользоваться на этих территориях личным транспортом", - сказал он.

По словам Аскерли, в связи с проведением мероприятия по случаю Дня памяти на перечисленных улицах 26 сентября с 07:30 до 10:00 и 27 сентября с 06:30 до 14:00 движение автомобилей будет ограничено.

(Перевод: Кямаля Сеидова)