БАКУ /Trend/ - С 14 ноября 2020 года и по сей день в Санаторно-курортном реабилитационном центре в Баку прошли лечение 1300 ветеранов войны.

Как сообщает Trend, об этом во вторник сказал директор Центра Мурсал Мурсалов во время прямой трансляции на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в İnstagram.

По его словам, в среднем за месяц в центр обращались 100-150 ветеранов войны. «Жалобы касались различных ранений и травм от разрывов снарядов различного калибра. У 100-150 человек диагностирована открытая, а у 700-750 человек – закрытая черепно-мозговая травма. Также зафиксированы случаи повреждения периферических нервов и спинного мозга. Кроме того, у некоторых ветеранов были выявлены психологические проблемы, в связи с чем также проводилось соответствующее лечение. Лечение ветеранов продолжается и сегодня», – сказал Мурсалов.

Отметим, что с 14 ноября 2020 года Санаторно-курортный реабилитационный центр в Баку отведен для оказания услуг ветеранам войны.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @cingizsafarli