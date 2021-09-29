В бакинском метро сокращен интервал между прибытием поездов

БАКУ /Trend/ - В связи с полным восстановлением в школах и вузах Азербайджана очного обучения интервал между прибытием поездов в бакинском метро в утренние часы сокращен с 4 до 2 минут, сообщил в среду Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

"С утренних часов интервал движения между поездами линии «Ази Асланов -28 Мая» составляет 2 минуты. С 20 сентября метрополитен работает в усиленном режиме, так как в результате ослабления карантина в общественном транспорте, в том числе в метро, ожидается рост пассажиропотока. С сегодняшнего дня начались занятия в вузах, что тоже увеличит количество пассажиров. Интервал между прибытием поездов сокращен в часы пик, в готовность приведены резервные поезда, которые будут пущены на линии в случае необходимости».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)