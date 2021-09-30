Парламент Азербайджана утвердил законопроект об освобождении инвалидов войны от уплаты ряда видов госпошлины

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено освободить инвалидов войны от уплаты некоторых видов госпошлины.

Как сообщает в четверг Trend, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", обсужденный 30 сентября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Поправки предусматривают освобождение инвалидов войны от уплаты двух видов госпошлины: при подаче судебного иска и при купле - продаже недвижимости (квартира, дом).

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)