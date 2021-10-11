БАКУ /Trend/ - Бакинский апелляционный суд смягчил наказание бывшему замминистра культуры Азербайджана Рафигу Байрамову с 8 до 4,5 лет, сообщает в понедельник Trend.

Так, сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба находящегося под арестом бывшего замминистра на решение Бакинского суда по тяжким преступлениям

Отметим, что согласно официальной информации, были получены сведения о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, нанесшие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана восьмого мая 2020 года в служебных кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о суммах денег, полученных должностными лицами минкультуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела. В ходе расследования появились основания для подозрения в том, что Закир Султанов на постоянной основе присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела были изучены материалы, связанные с получением согласия в обмен на материальное вознаграждение на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием. Также в результате расследования были выявлено, что Рафиг Байрамов посредством руководителей региональных управлений министерства культуры оформлял лишние часы работы для учителей музыкальных школ, функционирующих в районах, и каждый месяц получал средства, удерживаемые с их зарплаты, а также из других незаконных источников. Была получена информация о том, что часть государственных средств, выделяемых на строительство музыкальных школ, домов культуры, библиотек, школ живописи, галерей, клубов, музеев и других культурных учреждений на территории страны, обналичивалась и присваивалась лично Рафигом Байрамовым и посредством руководителей региональных управлений минкультуры. Ранее Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего замминистра культуры Азербайджана Рафига Байрамова к лишению свободы сроком на восемь лет.

Уголовное дело в отношении Закира Султанова выделено в отдельное производство.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)