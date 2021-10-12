Задержаны лица, отправлявшие гражданам SMS от имени руководителя "Kapitalbank"

БАКУ /Trend/ - Задержаны четыре человека, которые от имени председателя Наблюдательного совета "Kapitalbank" отправляли гражданам запросы в связи с банковскими картами.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что они задержаны по подозрению в совершении мошенничества в отношении многочисленных граждан: "В настоящее время продолжаются меры по установлению других причастных лиц".

Напомним, что за последний месяц клиентам "Kapitalbank" и "Paşabank" приходили SMS с номера 051 55510 95, где под предлогом безопасности карт требовались код банковской карты и банковские номера. Мошенники таким образом снимали различные суммы денег с карт граждан.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)