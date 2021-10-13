В школах Баку завершилось диагностическое оценивание знаний учащихся

БАКУ /Trend/ - Управление образования Баку завершило процесс диагностического оценивания знаний учащихся II-IX классов, сообщили в среду Trend в управлении.

В диагностическом оценивании знаний учащихся общеобразовательных заведений Сабаильского района столицы приняли участие 13 100 школьников.

В рамках оценивания учащимся начальных классов было задано 20, V классов - 30, VI классов - 40, VII классов - 45, VIII-IX классов - 60 вопросов, и на ответы было отведено 40, 60, 80, 90 и 120 минут соответственно.

В управлении отметили, что основной целью диагностического оценивания является определение показателей усвоения учащимися программных материалов по отдельным предметам в прошлом учебном году.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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