В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На территории Приморского национального парка в Баку пройдет благотворительная ярмарка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT.

"Доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Представители компаний, желающих принять участие в ярмарке, могут обращаться по номеру телефона 8110.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)