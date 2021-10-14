В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На территории Приморского национального парка в Баку пройдет благотворительная ярмарка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд YAŞAT.
"Доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Представители компаний, желающих принять участие в ярмарке, могут обращаться по номеру телефона 8110.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр
Азербайджан распространил документ по итогам встречи на высшем уровне, посвященной 60-летию Движения неприсоединения
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Информация о возвращении задержанных иранских водителей в свою страну не соответствует действительности - ГТК Азербайджана
После тебя… Гюлюстан Алиева - посвящение супруги шехида памяти Юсифа Нагиева и всех героев Карабахской войны (ВИДЕО)
ЕБРР выделит кредит узбекскому Ecoclimat Group - единственному в Центральной Азии производителю стекловолокна