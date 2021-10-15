Гражданам с инвалидностью в Азербайджане предоставлено более 35 тыс. средств реабилитации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе - сентябре 2021 года гражданам с инвалидностью было предоставлено более 35 тысяч средств реабилитации. Кроме того, в послевоенный период 149 инвалидам войны предоставлены протезы последнего поколения.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации в отчетный период оказало протезно - ортопедические услуги 7 128 гражданам с инвалидностью, в том числе 944 инвалидам войны.

По данным ведомства, гражданам с инвалидностью было передано 1 150 колясок, 846 моторизованных колясок, 1 625 протезов нижних и верхних конечностей, а также молочной железы, 1 302 слуховых аппарата, 128 корсетов для шеи и спины, 1 497 пар протезной обуви, 4 882 пары ортопедической обуви, 760 ходунков для инвалидов, 1 842 костыля, 1 830 тростей и других средств реабилитации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)