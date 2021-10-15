БАКУ /Trend/ - В ноябре в Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими, сообщает в пятницу Trend.

8 ноября будет отмечаться День победы, 9 ноября - День государственного флага.

Поскольку 6 и 7 ноября приходятся на субботу и воскресенье, а 8 и 9 являются праздничными днями, то 4 дня подряд будут нерабочими днями. С учетом других выходных в ноябре 10 дней будут нерабочими.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)