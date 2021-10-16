Замминистра экологии Азербайджана о сезонной высадке деревьев в Зангилане

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях мы провели весеннюю посадку деревьев, начиная с Зангиланского района. Теперь мы планируем посадить там деревья и осенью.

Об этом сказал в субботу журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает Trend.

По его словам, при поддержке министерства сельского и лесного хозяйства Турции в Джебраиле планируется создание "Лесопарка дружбы" и хозяйства по выращиванию саженцев.

"Здесь также планируется создать не имеющий аналогов в регионе учебный центр, который будет готовить специалистов в сфере лесного хозяйства", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)