Минюст опроверг слухи об ухудшении здоровья арестованного экс-главы ИВ Имишлинского района

БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана опровергло информацию об ухудшении состояния здоровья экс-главы ИВ Имишлинского района Вильяма Гаджиева, сообщает в понедельник Trend.

Ранее в некоторых СМИ была размещена не соответствующая действительности информация об ухудшении состояния здоровья арестованного экс-главы Имишлинского района.

В медицинской службе минюста заявили, что заразившийся коронавирусом Гаджиев продолжает лечение в специализирующемся в данной области Центральном таможенном госпитале, в настоящее время каких-либо опасений в связи с его здоровьем нет. В госпитале было отмечено, что лечение пациента продолжается, состояние его здоровья не только не ухудшилось, а, наоборот, в лечении наблюдается положительный результат. Так, больной был переведен из реанимации в палату, состояние здоровья находится под врачебным контролем.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)