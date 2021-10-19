PwC внедряет новую стратегию: The New Equation

PwC объявила о запуске стратегии The New Equation. Эта стратегия была разработана в ответ на кардинальные изменения в мире, в том числе революционные технологические вызовы, изменение климата, геополитические перемены и продолжающиеся последствия пандемии COVID-19.

В основе стратегии The New Equation лежат мировые тенденции и результаты многочисленных обсуждений с клиентами и заинтересованными сторонами. В стратегии основное внимание уделяется двум взаимосвязанным потребностям, с которыми столкнутся клиенты в ближайшие годы:

Первая потребность – укрепить доверие, что становится как никогда актуальной и все более непростой задачей. Компаниям все чаще приходится завоевывать доверие по целому ряду вопросов, имеющих большое значение для их заинтересованных сторон. Успех зависит от фундаментальных изменений в ментальности руководства, организационной культуре, системах и устремлениях.

Вторая потребность – получать устойчивые результаты в условиях беспрецедентного ужесточения конкуренции и повышения риска дестабилизации и рекордно высоких ожиданий со стороны общества. Чтобы привлекать капитал, специалистов и клиентов, компаниям нужно меняться быстрее и более основательно. Все чаще узконаправленные инициативы по трансформации не приносят ожидаемых результатов. Необходим новый подход.

«Пандемия COVID-19 стала причиной серьезных потрясений в обществе, а также оказала влияние на экономику как в Азербайджане, так и во всем мире. Кроме того, пандемия также способствовала усугублению социальных проблем, которые уже прогрессировали в глобальном масштабе. Эти необратимые изменения сложным образом переплетаются друг с другом, и проблемы в области управления, возникающие в результате этих изменений, больше невозможно решать с помощью индивидуальных средств или решений. The New Equation PwC - это глубинные перемены, которые способствуют решению этих сложных социальных и экономических проблем в еще более эффективной степени, чем раньше. Для этого наша команда профессионалов в широком спектре областей будет гибко сочетать изобретательность и опыт людей с технологическими инновациями, чтобы помочь нашим клиентам добиться постоянного роста и укрепить доверие, которое служит основой для такого роста», - отметил Управляющий Партнер PwC в Азербайджанской Республике Мовлан Пашаев.

Господин Пашаев добавил, что Азербайджан обладает достаточным фундаментом для инноваций. Он также подчеркнул, что новая стратегия PwC будет способствовать экономическому развитию Азербайджана, задействует потенциал внутреннего рынка и создаст больше возможностей как для государственного, так и для частного сектора.

В рамках The New Equation PwC в ЦВЕ, частью которого является Азербайджан, объявляет о своих планах удовлетворять конкретные потребности заинтересованных лиц со стороны клиентов на рынке и при этом уделять внимание инициативам в области ESG, повышения квалификации, развитие человеческого капитала и достижения нулевых выбросов. Обязательства PwC в регионе ЦВЕ:

Продолжить инвестировать в развитие бизнеса и наращивание компетенций для оказания услуг клиентам в регионе с учетом их актуальных потребностей и возможностей. Что включает в себя расширение спектра аудиторских услуг, услуг в области цифровой трансформации и управляемых услуг по противодействию финансовым преступлениям, а также услуг в сфере облачных вычислений, роботизации и автоматизации.

Инвестировать в ближайшие два года 6 млн долларов США для поддержания региональных инвестиций в наращивание возможностей фирмы для оказания услуг клиентам в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG). Сюда входит создание в регионе Центра компетенций в области ESG для консультирования наших клиентов по вопросам трансформации, стратегии и отчетности в сфере ESG.

Обеспечить развитие цифровых навыков всех 12 000 наших сотрудников в регионе ЦВЕ до конца 2022 финансового года. В основе этой цели лежит наша текущая программа по цифровизации в ЦВЕ (Digitise CEE): в прошлом финансовом году в программах развития цифровых навыков приняли участие 9 000 сотрудников фирмы, таким образом количество учебных часов превысило 131 000.

Расширить региональные волонтерские pro-bono программы с участием квалифицированных специалистов для оказания помощи детям и незащищенным слоям населения посредством развития их цифровых навыков. Мы уже запустили программу обучения в области кибербезопасности в пяти странах (Чехия, Венгрия, Казахстан, Польша и Румыния) и планируем внедрить ее в ближайший год и в других странах.

Разработать региональную внутреннюю программу достижения нулевых выбросов углерода с целью оказания содействия странам ЦВЕ в реализации соответствующих глобальных целей PwC к 2030 году, которые недавно были подтверждены Инициативой The Science Based Targets initiative (SBTi).