ГЭЦ Азербайджана объявил результаты приема на вакантные плановые места в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема на вакантные плановые места в резидентуру на 2021/2022 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Кандидаты могут получить информацию о результатах конкурса на сайте ГЭЦ, либо отправив номер работы на 7727 с номера любого мобильного оператора (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

По вакантным плановым местам в конкурсе участвовали 47 человек, 16 из которых поступили в резидентуру.

Поступившие должны 21 октября с 10:00 до 13:00 представить требующиеся документы в рабочую группу, созданную соответствующими структурами в определенных учреждениях (поступившие в Нахчыванский госуниверситет – Минздрава Нахчыванской АР, поступившие в Медуниверситет и др. клинические базы – Минздрава), и пройти регистрацию.

Подробная информация будет размещена на сайте министерства здравоохранения.

Непредоставление документов поступивших в резидентуру в указанный период будет расцениваться как отказ от обучения по зачисленной специальности, они будут удалены из списка поступивших.

Лица, поступившие в Нахчыванский госуниверситет, могут ознакомиться с правилами регистрации на сайте этого университета.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)