В Баку еще один автобусный маршрут передан в ведение ООО BakuBus

БАКУ /Trend/ - Автобусный маршрут №205 передан ООО BakuBus, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

С 21 октября пассажироперевозки по этому маршруту будут осуществлять автобусы BakuBus.

В сообщении отмечается, что изменена и схема движения автобусов по этому маршруту.

"Маршрутная линия свяжет Локбатанский центр транспортного обмена и жилой массив "20-й участок" со станцией метро "Насими", - говорится в сообщении.

БТА также отмечает, что проверки, проведенные на основании многочисленных обращений граждан, выявили ряд недочетов в организации пассажироперевозок по этому маршруту. Несмотря на то, что перед перевозчиком был поднят вопрос об их устранении, никаких мер принято не было.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)