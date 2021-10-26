Посольство Венгрии при поддержке AZAL представляет фотовыставку Айдына Садыхова «Сокровища Венгрии» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Посольство Венгрии при поддержке AZAL представляет фотовыставку Айдына Садыхова «Сокровища Венгрии», посвященную Национальному дню Венгрии, а также возобновлению прямого авиасообщения между Баку и Будапештом.

Г-н Айдын Садыхов, азербайджанский фотограф, обладатель Венгерского бронзового креста за заслуги, уже организовал несколько фотовыставок в Азербайджане и по всей Европе. В этом году г-н Садыхов представляет новую выставку своих фотографий «Сокровища Венгрии». Этот выбор - следующий шаг в открытии г-ном Садыховым Венгрии.

Венгрия - одна из самых интересных и удивительно красивых стран Европы с богатым культурным и историческим наследием. Венгрия имеет большое количество замков и крепостей, в стенах которых живут загадочные легенды; дворцы и старинные дома с невероятной архитектурой; красивые природные заповедники и, конечно же, множество интересных культурных традиций. Цель этого культурного проекта - познакомить посетителей выставки с уникальными историческими и культурными достопримечательностями венгерских городов. На выставке представлены восемнадцать фоторабот из различных поездок г-на Айдына Садыхова в Венгрию, включая Будапешт, Эгер, Эстергом, Дьёр, Мишкольц, Шопрон, Сегед, Вишеград. Все исторические и культурные объекты - в том числе дворец, замок, крепость, церковь, дом, памятник и традиции - являются бесценными и важными сокровищами для нашей страны.

Мы надеемся, что выставка «Сокровища Венгрии» привлечет внимание к прекрасным и дружеским отношениям между нашими двумя странами и вдохновит граждан Азербайджана присоединиться к растущему числу людей, посещающих Венгрию. Выставка открыта в аэропорту Гейдар Алиев с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

Посольство Венгрии выражает особую благодарность дирекции аэропорта Гейдара Алиева за поддержку в предоставлении места для выставки бесплатно, без какой-либо компенсации.