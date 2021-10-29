Оружие, использованное в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана, экспонируется на ярмарке "Zəfər" (ФОТО)

БАКУ / Trend / - Оружие, представленное на ярмарке "Zəfər", было использовано азербайджанской армией во время 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов на ярмарке "Zəfər".

Он отметил, что различные компании показывают здесь свою продукцию: "На ярмарке также был создан небольшой военный городок. Представленное здесь оружие азербайджанская армия использовала в ходе 44-дневной Отечественной войны при освобождении наших земель от оккупации".

Отметим, что с сегодняшнего дня на Приморском бульваре начала свою деятельность ярмарка "Zəfər", посвященная Победе Азербайджана. Доходы будут пожертвованы в Фонд "YAŞAT" для поддержки членов семей шехидов и раненых.

Ярмарка будет проходить с 29 октября по 9 ноября.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)