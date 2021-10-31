БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 113 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 31 089, вторую – 12 024.

Общее количество вакцинированных по стране составляет 9 660 868, первую дозу вакцины получили 5 258 418, вторую - 4 402 450 человек.