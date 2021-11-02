Baku Media Center и студия Salnaməfilm представят документальную ленту Şuşa, sən azadsan! (ВИДЕО)

Общество 2 ноября 2021 09:45 (UTC+04:00)
Baku Media Center и студия Salnaməfilm представят документальную ленту Şuşa, sən azadsan! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Документальный фильм Şuşa, sən azadsan! совместного производства Baku Media Center и студии Salnaməfilm, снятый при поддержке министерства культуры Азербайджана, будет показан в преддверии Дня Победы, сообщает во вторник Trend.

Из фильма зрители смогут узнать интересные детали Шушинской операции, являющейся одной из ярких страниц современной военной истории.

Картина также содержит интервью с нашими доблестными солдатами и офицерами - участниками Шушинской операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за город Шуша.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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