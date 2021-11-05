Азербайджан закупает необходимое количество вакцин от COVID-19 – Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупает необходимое количество вакцин от COVID-19.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума на тему "Мир после COVID-19" сказал первый замминистра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он отметил, что в стране с 18 января идет процесс вакцинации, и 60% лиц старше 18 лет уже привились обеими дозами вакцины.

Мусаев добавил, что с первого дня пандемии проводятся эффективные меры по борьбе с COVID-19: «Число коек для больных COVID-19 доведено до 10 тысяч, ввезены аппараты искусственной вентиляции легких».

Коснувшись все еще существующего в мире "вакцинного национализма", он отметил, что всем следует сделать выводы из уроков, преподанных пандемией, и первоочередной урок – это прозрачность информации, связанной с пандемией.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)