В Ташкенте состоялась международная конференция "Мосты духовности - от Низами до Навои" (ФОТО)

В городе Ташкент Республики Узбекистан, состоялась международная научно-практическая конференция под названием "Мосты духовности - от Низами до Навои", посвященная 880-летию Низами Ганджави. Организаторами конференции являются Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и Ташкентский Государственный Университет Востоковедения (ТГУВ).

На церемонии открытия мероприятия, которое состоялось в здании университета, приветственными речами выступили Гулчехра Рихсиева, ректор ТГУВ, Эльчин Аскеров, председатель правления ЕРЦ Молодежного Форума ОИС, Гусейн Гулиев, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Узбекистане и Фирдовси Гусейнов, Директор Азербайджанского Культурного Центра в Узбекистане.

На пленарном заседании конференции из Азербайджана выступили академик Национальной Академии Наук Азербайджана Теймур Кяримли, научный секретарь Института Рукописей Азизага Наджафли, со стороны Узбекистана Косимжон Содиков, д.ф.н., профессор кафедры классической филологии и литературного источниковедения ТГУВ, Афтондил Эркинов, д.ф.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра изучения зарубежного культурного наследия Узбекистана при Министерстве культуры Республики Узбекистан и др. которые рассказали об общем культурном наследии азербайджанского и узбекского народа, в частности, были проведены параллели между поэзиями Низами и Навои, языковые особенности обоих поэтов, а также их вклад в культуру средневекового Востока.

Следует отметить, что это третье международное мероприятие, посвященное 880-летию Низами Гянджеви, которое организовано ЕРЦ Молодежного Форума ОИС. В ближайшее время Центр планирует провести аналогичные конференции в нескольких странах мира.