Выпускник БВШН, участник Отечественной войны принят на работу в SOCAR

Вали Алиев, выпускник кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) 2018 года и участник 44-дневной Отечественной войны, был принят на работу в Трест «Нефтгазтикинти» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). В. Алиев был назначен на должность менеджера по охране труда и технике безопасности в Тресте «Нефтгазтикинти» SOCAR.

Он участвовал в боях на направлениях Джебраил, Физули, Шуша во время 44-дневной войны, где проявил героизм и военную доблесть.

Распоряжением Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Вали Алиев награжден медалями «За освобождение Джебраила», «За освобождение Физули» и «Храбрый воин».