В этом году в Азербайджане около 46 тыс. лиц назначена инвалидность
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-октябре текущего года назначило инвалидность 45 677 лицам с ограниченными возможностями.
Как сообщили в воскресенье Trend в Агентстве, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 14 245 лицам инвалидность назначена впервые, 31 432 - проведено повторное назначение.
После назначения инвалидности им в проактивном порядке через электронную систему были назначены социальные выплаты за инвалидность. За первые 10 месяцев текущего года 7 615 инвалидам было выдано 38 670 реабилитационных средств, 6 429 лицам были оказаны реабилитационные услуги.
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