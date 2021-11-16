В Азербайджане не планируется ужесточать карантинный режим - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не планируется ужесточать карантинный режим. Об этом сказал во вторник журналистам первый заместитель министра здравоохранения - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев, сообщает Trend.

По его словам, в Оперативный штаб при Кабмине не поступали обращения о введении ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Он добавил, что пока введение ограничений не предусмотрено, так как ситуация с коронавирусом находится под контролем.

"В настоящее время в связи с этим дополнительные меры не предусматриваются", - сказал Мусаев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)